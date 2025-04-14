Як затонув крейсер Москва - нові факти знищення та як це вплинуло на війну

Підбитий ракетний крейсер «Москва». Фото: Mike Right / Twitter

Удар, що увійшов до історії — потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ, крейсера "Москва". Для когось це була сенсація, для інших — закономірний результат ретельно спланованої військової операції. Але для всіх — символ глибоких змін у розстановці сил на морі. Що змінилося за ці роки, і чому ця перемога має стратегічне значення?

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися зі спікером Української добровольчої армії УДА Сергієм Братчуком.

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Потоплення "Москви"

Потоплення "Москви" стало не лише воєнною перемогою, але й сильним психологічним ударом по ворогу. В момент, коли весь світ ще обережно придивлявся до спроможностей України, наші військові продемонстрували: українське військо не просто здатне захищатись, а й перехоплювати ініціативу.

"Це була спланована операція. Вона не могла бути випадковістю. Дві ракети 'Нептун' влучили саме туди, де потрібно. І це змінило хід подій не лише на морі, а й в інформаційному просторі", — каже спікер Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук.

Спікер Української добровольчої армії УДА Сергій Братчук, про потоплення "Москви". Фото: Новини.LIVE

Ця подія зміцнила дух українців, надихнула на нові перемоги та остаточно зруйнувала міф про непереможність російського флоту. Кожна велика втрата ворога ще більше укріплює віру українців у перемогу над агресором.

Військові дії в морі

Хоча деталі операції залишаються засекреченими, спікер наголошує на трьох ключових факторах цієї операції: точність ракет, координація ВМС і несприятлива погода для ворога. Під час шторму росіяни не змогли організувати рятувальні роботи — і флагман пішов на дно.

"Важливо, що операцією керували українські моряки, професіонали, які точно знали, що роблять. І саме завдяки цьому вдалося досягти такого результату", — додає Сергій Братчук.

Спікер Української добровольчої армії УДА, про військові дії в морі. Фото: Новини.LIVE

Після цього удару українці отримали ще більше віри у свою армію, а світ — підтвердження високої бойової спроможності наших сил. Проте не варто забувати, що одним з найважливіших факторів були та залишаються люди, які стоять за кожною перемогою.

Російський флот

Після потоплення "Москви" російський флот був змушений відступити далі в акваторію Чорного моря. Це зменшило безпекові загрози для Одеси та всього півдня України. А також відкрило можливість для відновлення експорту через морські порти.

"Москва" не просто керувала флотом. Вона була символом присутності РФ у Чорному морі. Це знищення — втрата контролю, втрата образу сили", — наголошує Сергій Братчук.

Сергій Братчук, про російський флот. Фото: Новини.LIVE

Цей удар деморалізував не лише екіпаж, а й цілу систему управління Чорноморським флотом. Після цього Росія втратила можливість вільно діяти у прибережній зоні України.

Безпека в Чорному морі

Сьогодні Україна активно формує нову безпекову архітектуру в Чорному морі. Завдяки успішним діям ВМС працюють експортно-імпортні коридори, а міжнародна підтримка лише зростає. Водночас Росія демонструє паніку, вимагаючи повернення до зернових угод, які сама ж і порушила.

"Це лише початок. Операція з потоплення "Москви" відкрила нову сторінку морської війни. Тепер Чорне море поступово стає українським не лише географічно, а й стратегічно", — розповів Сергій Братчук.

Спікер Української добровольчої армії УДА, про безпеку в Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Потоплення "Москви" — це не лише військовий успіх, а історичний поворот, що змінив хід війни. Це дало Україні стратегічну та моральну перевагу, а також укріпило міжнародну підтримку. Цей день став початком нової епохи в морській війні. І він ще раз підтвердив: українська зброя в руках професіоналів — це сила, здатна ламати міфи та творити історію.

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