Як затонув крейсер Москва - нові факти знищення та як це вплинуло на війну

Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни
Удар, що увійшов до історії — потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ, крейсера "Москва". Для когось це була сенсація, для інших — закономірний результат ретельно спланованої військової операції. Але для всіх — символ глибоких змін у розстановці сил на морі. Що змінилося за ці роки, і чому ця перемога має стратегічне значення?
Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися зі спікером Української добровольчої армії УДА Сергієм Братчуком.
Потоплення "Москви"
Потоплення "Москви" стало не лише воєнною перемогою, але й сильним психологічним ударом по ворогу. В момент, коли весь світ ще обережно придивлявся до спроможностей України, наші військові продемонстрували: українське військо не просто здатне захищатись, а й перехоплювати ініціативу.
"Це була спланована операція. Вона не могла бути випадковістю. Дві ракети 'Нептун' влучили саме туди, де потрібно. І це змінило хід подій не лише на морі, а й в інформаційному просторі", — каже спікер Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук.
Ця подія зміцнила дух українців, надихнула на нові перемоги та остаточно зруйнувала міф про непереможність російського флоту. Кожна велика втрата ворога ще більше укріплює віру українців у перемогу над агресором.
Військові дії в морі
Хоча деталі операції залишаються засекреченими, спікер наголошує на трьох ключових факторах цієї операції: точність ракет, координація ВМС і несприятлива погода для ворога. Під час шторму росіяни не змогли організувати рятувальні роботи — і флагман пішов на дно.
"Важливо, що операцією керували українські моряки, професіонали, які точно знали, що роблять. І саме завдяки цьому вдалося досягти такого результату", — додає Сергій Братчук.
Після цього удару українці отримали ще більше віри у свою армію, а світ — підтвердження високої бойової спроможності наших сил. Проте не варто забувати, що одним з найважливіших факторів були та залишаються люди, які стоять за кожною перемогою.
Російський флот
Після потоплення "Москви" російський флот був змушений відступити далі в акваторію Чорного моря. Це зменшило безпекові загрози для Одеси та всього півдня України. А також відкрило можливість для відновлення експорту через морські порти.
"Москва" не просто керувала флотом. Вона була символом присутності РФ у Чорному морі. Це знищення — втрата контролю, втрата образу сили", — наголошує Сергій Братчук.
Цей удар деморалізував не лише екіпаж, а й цілу систему управління Чорноморським флотом. Після цього Росія втратила можливість вільно діяти у прибережній зоні України.
Безпека в Чорному морі
Сьогодні Україна активно формує нову безпекову архітектуру в Чорному морі. Завдяки успішним діям ВМС працюють експортно-імпортні коридори, а міжнародна підтримка лише зростає. Водночас Росія демонструє паніку, вимагаючи повернення до зернових угод, які сама ж і порушила.
"Це лише початок. Операція з потоплення "Москви" відкрила нову сторінку морської війни. Тепер Чорне море поступово стає українським не лише географічно, а й стратегічно", — розповів Сергій Братчук.
Потоплення "Москви" — це не лише військовий успіх, а історичний поворот, що змінив хід війни. Це дало Україні стратегічну та моральну перевагу, а також укріпило міжнародну підтримку. Цей день став початком нової епохи в морській війні. І він ще раз підтвердив: українська зброя в руках професіоналів — це сила, здатна ламати міфи та творити історію.
Раніше ми писали, що кораблі ворога на чергуванні — яка небезпека для Одещини. А також, про те що росіяни накопичили дрони — до чого готуватися.
Читайте Новини.LIVE!