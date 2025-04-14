Как затонул крейсер Москва - новые факты уничтожения и как это повлияло на войну

Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны
Удар, вошедший в историю — потопление флагмана Черноморского флота РФ, крейсера "Москва". Для кого-то это была сенсация, для других — закономерный результат тщательно спланированной военной операции. Но для всех — символ глубоких изменений в расстановке сил на море. Что изменилось за эти годы, и почему эта победа имеет стратегическое значение?
Журналисты Новини.LIVE пообщались со спикером Украинской добровольческой армии УДА Сергеем Братчуком.
Потопление "Москвы"
Потопление "Москвы" стало не только военной победой, но и сильным психологическим ударом по врагу. В момент, когда весь мир еще осторожно присматривался к возможностям Украины, наши военные продемонстрировали: украинское войско не просто способно защищаться, но и перехватывать инициативу.
"Это была спланированная операция. Она не могла быть случайностью. Две ракеты "Нептун" попали именно туда, где нужно. И это изменило ход событий не только на море, но и в информационном пространстве", — говорит спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.
Это событие укрепило дух украинцев, вдохновило на новые победы и окончательно разрушило миф о непобедимости российского флота. Каждая большая потеря врага еще больше укрепляет веру украинцев в победу..
Военные действия в море
Хотя детали операции остаются засекреченными, спикер подчеркивает три ключевые факторы этой операции: точность ракет, координация ВМС и неблагоприятная погода для врага. Во время шторма россияне не смогли организовать спасательные работы — и флагман пошел на дно.
"Важно, что операцией руководили украинские моряки, профессионалы, которые точно знали, что делают. И именно благодаря этому удалось достичь такого результата", — добавляет Сергей Братчук.
После этого удара украинцы получили еще больше веры в свою армию, а мир — подтверждение высокой боевой способности наших сил. Однако не стоит забывать, что одним из важнейших факторов были и остаются люди, которые стоят за каждой победой.
Российский флот
После потопления "Москвы" российский флот был вынужден отступить дальше в акваторию Черного моря. Это уменьшило угрозы безопасности для Одессы и всего юга Украины. А также открыло возможность для восстановления экспорта через морские порты.
"Москва" не просто управляла флотом. Она была символом присутствия РФ в Черном море. Это уничтожение — потеря контроля, потеря образа силы", — отмечает Сергей Братчук.
Этот удар деморализовал не только экипаж, но и целую систему управления Черноморским флотом. После этого Россия потеряла возможность свободно действовать в прибрежной зоне Украины.
Безопасность в Черном море
Сегодня Украина активно формирует новую архитектуру безопасности в Черном море. Благодаря успешным действиям ВМС работают экспортно-импортные коридоры, а международная поддержка только растет. В то же время Россия демонстрирует панику, требуя возвращения к зерновым соглашениям, которые сама же и нарушила.
"Это только начало. Операция по потоплению "Москвы" открыла новую страницу морской войны. Теперь Черное море постепенно становится украинским не только географически, но и стратегически", — рассказал Сергей Братчук.
Потопление "Москвы" — это не только военный успех, а исторический поворот, изменивший ход войны. Это дало Украине стратегическое и моральное преимущество, а также укрепило международную поддержку. Этот день стал началом новой эпохи в морской войне. И он еще раз подтвердил: украинское оружие в руках профессионалов — это сила, способная ломать мифы и творить историю.
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