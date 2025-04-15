Крымский мост остался без защиты – боновые заграждения исчезли

Крымский мост. Фото иллюстративное: REUTERS

Возле Керченского моста в Крыму уменьшилось количество барж бонового заграждения, которые защищают сооружение от украинских дроновых атак. Вероятно из-за того, что их повредил шторм.

Об этом сообщают журналисты канала "Крымский ветер" ссылаясь на данные спутниковой съемки.

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В последнее время произошли изменения в "баржевой защите" возле северной части Керченского моста. 28 марта спутники зафиксировали 17 боновых заграждений. А уже 14 апреля их стало 13, одно из которых — полузатопленное, в результате недавнего шторма.

"Итого — минус 4 баржи. Куда делись, непонятно. За период в проливе несколько раз были сильные шторма",— говорится в сообщении мониторинговой группы Крымского ветра.

Спутниковая съемка от 28 марта. Фото: Крымский ветер

Спутниковая съемка от 14 апреля. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали об угрозе для Одесской области с моря. А также о фильтрации детей в оккупированном Крыму.