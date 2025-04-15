Визит Зеленского в Одессу — президент провел координационное совещание

Владимир Зеленский на совещании в Одессе. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля во время своего визита в Одессу провел там координационное совещание. Оно было посвящено вопросам безопасности и социально-экономическому развитию региона.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Президент рассказал, что во время этого совещания поговорили о ситуации с безопасностью, защите неба над регионом, ситуации с экспортом зерна, работе предприятий региона и поддержке наших людей.

Координационное совещание в Одессе. Фото: ОП

Кроме того, Зеленский заслушал доклад начальника Одесской ОВА Олега Кипера. Он рассказал, как город защищается от российских атак. В то же время командующий воздушного командования "Юг" Дмитрий Карпенко подробно доложил о противовоздушном прикрытии Одесской области. А Начальник Управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский очертил президенту оперативную обстановку в регионе.

"Спасибо всем, кто работает и развивает регион. Каждому и каждой, кто заботится об Украине и наших людях", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 15 апреля Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте провели в Одессе совместную пресс-конференцию.

Кроме того, лидеры посетили в городе военный госпиталь, где президент вручил раненым военным государственные награды.