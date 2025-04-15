Візит Зеленського в Одесу — президент провів координаційну нараду

Володимир Зеленський на нараді в Одесі. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня під час свого візиту в Одесу провів там координаційну нараду. Вона була присвячена безпековим питанням та соціально-економічному розвитку регіону.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Президент розповів, що під час цієї наради поговорили про безпекову ситуацію, захист неба над регіоном, ситуацію з експортом зерна, роботу підприємств регіону та підтримку наших людей.

Координаційна нарада в Одесі. Фото: ОП

Крім того, Зеленський заслухав доповідь начальника Одеської ОВА Олега Кіпера. Він розповів, як місто захищається від російських атак. Водночас командувач повітряного командування "Південь" Дмитро Карпенко детально доповів щодо протиповітряного прикриття Одещини. А Начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський окреслив президенту оперативну обстановку в регіоні.

"Дякую всім, хто працює і розвиває регіон. Кожному й кожній, хто дбає про Україну і наших людей", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 15 квітня Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте провели в Одесі спільну пресконференцію.

Крім того, лідери відвідали в місті військовий шпиталь, де президент вручив пораненим військовим державні нагороди.