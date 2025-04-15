РФ постійно його зриваєперемир'я ударами по українських містах - Зеленський

Зеленський і Рютте. Фото: Новини.LIVE

Україна повністю погоджується на безумовне припинення вогню. Однак Росія не дотримується будь-яких домовленностей та постійно зриває перемир'я ударами по наших містах.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі.

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У питанні перемовин українська сторона завжди підтримувала пропозицію президента США Дональда Трампа щодо безумовного перемир'я. Проте Росія навмисно демонструє свою неготовність до режиму тиші постійними ракетно-дроновими атаками.

"Росія досі ігнорує перемир'я і це показує своїми ударами по Україні. Вона не погоджується поки з ініціативою Сполучених Штатів Америки, яку підтримала українська сторона. В принципі, всі лідери підтримують таку позицію, вона для всіх зрозуміла. Безумовне припинення вогню. І безумовне — тут ключове слово. Можна обговорювати терміни, та на які терміни воно буде діяти", — сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що Україна не погодиться на новий "Мінськ", оскільки нам потрібні більш міцні гарантії стримання російської агресії.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про законопроєкти Зеленського щодо подовження воєнного стану. А також про заклики Трампа припинити війну.