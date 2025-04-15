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Россия игнорирует перемирие ударами по Украине — Зеленский

15 апреля 2025 16:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
РФ постоянно срывает перемирие ударами по украинским городам - Зеленский
Зеленский и Рютте. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Украина полностью соглашается на безусловное прекращением огня. Однако Россия не соблюдает какие-либо договоренности и постоянно срывает перемирие ударами по нашим городам.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе.

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В вопросе переговоров украинская сторона всегда поддерживала предложение президента США Дональда Трампа относительно безусловного перемирия. Однако Россия намеренно демонстрирует свою неготовность к режиму тишины постоянными ракетно-дроновыми атаками.

"Россия до сих пор игнорирует перемирие и это показывает своими ударами по Украине. Она не соглашается пока на инициативу Соединенных Штатов Америки, поддержанную  украинской стороной. В принципе, все лидеры поддерживают такую позицию, она для всех понятна. Безусловное прекращение огня. И безусловное — здесь ключевое слово. Можно лишь обсуждать сроки, и на какие сроки оно будет действовать",— сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также добавил, что Украина не согласится на новый "Минск", как в 2014-м, поскольку нам нужны более крепкие гарантии сдерживания российской агрессии.

Напомним, недавно мы писали о законопроектах Зеленского о продлении военного положения. А также о призывах Трампа прекратить войну.

 

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