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Танкер РФ, який блокував Керченську протоку, продають на Одещині

15 квітня 2025 13:02
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Продаж заарештованого російського танкера на Одещині
Nika Spirit. Фото: Prozorro.Sales
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) виставило на продаж арештоване російське судно Nika Spirit. Саме цей корабель блокував Керченську протоку у 2018 році.

Про це Новини.LIVE дізналися з тендеру на платформі Prozorro.Sales

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Стартова ціна російського судна Nika Spirit складає 2 млн 438 тис. грн. Сам аукціон має пройти 21 квітня. У характеристиках лота зазначили, що цей танкер для перевезення нафтопродуктів побудували у 1989 році. Відповідно до звіту,  фізичний знос судна корабля — 66,8 %, а функціональний — 80%.

Блокування протоки

Додамо, танкер Nika Spirit, раніше відомий як Neyma, був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл на Одещині та ідентифікований як судно, що блокувало Керченську протоку в листопаді 2018 року. Тоді російські прикордонники із застосуванням зброї захопили українські військові кораблі із 24 членами екіпажу.  А у листопаді 2024 року Дніпровський районний суд Києва дозволив передати арештований Nika Spirit для реалізації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що бонових загороджень у Криму поменшало. А також про продаж заарештованих російських добрив.

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