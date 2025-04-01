Санаторий Хаджибей в Одесской области сдают в аренду

Санаторий Хаджибей на Одесчине сдают в аренду — детали
Региональное отделение Фонда государственного имущества предлагает в аренду помещения детского специализированного санатория "Хаджибей" в курортной зоне Одесчины. Стартовая арендная плата чуть более 3 тысяч гривен в месяц.
Об этом стало известно из объявления об аренде, размещенного на сайте публичных закупок Prozorro.Sale.
Что именно сдают в аренду
Фонд государственного имущества предлагает сдать помещения санатория "Хаджибей" на 20 лет за 3 082 гривны в год. Арендатор получит следующие объекты заведения:
- спальные корпуса площадью 819,9 квадратных метров и 337,6 кв. м;
- приемный корпус площадью 344,5 кв. м;
- пищевой блок-изолятор площадь 362,8 кв. м;
- административное здание 863,6 кв. м;
- столярку и гараж с оборудованием площадями 51,7 кв. м и 224,8 кв. м.
Трехраундовый английский аукцион состоится 7 апреля, а прием предложений завершается 6 апреля.
Условия аукциона
Согласно условиям, целевое назначение объекта: протезирование, реабилитация, психологическая поддержка пациентов, пострадавших в результате войны. Поэтому арендатор должен иметь опыт работы не менее 1 года по специальности "физическая и реабилитационная медицина", что подтверждается сведениями из Лицензионного реестра Минздрава по медицинской практике. Кроме того, победитель также будет обязан в течение первого года отремонтировать помещение санатория. При этом ему запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, электронные сигареты и жидкости, используемые в них.
Напомним, недавно мы писали о том, как директор госпредприятия заработал 800 тысяч на аренде. А также о передаче АРМА активов морского порта.
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