Одесский чиновник присвоил 800 тысяч гривен

Директор госпредприятия в Одессе на аренде заработал 800 тысяч
В Одессе будут судить и.о. директора предприятия за присвоение 800 тысяч гривен государственных средств. Ему грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Подробности дела
По данным следствия, фигурант по предварительному сговору со служащими госпредприятия в течение двух лет предоставлял в аренду недвижимое имущество физическим и юридическим лицам за наличные. При этом в бухгалтерской и налоговой отчетности этого нигде не было отражено. Таким образом, директор предприятия присвоил более 800 тысяч гривен. Во время досудебного расследования постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.
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