Одесский чиновник присвоил 800 тысяч гривен

Деньги на столе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе будут судить и.о. директора предприятия за присвоение 800 тысяч гривен государственных средств. Ему грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурант по предварительному сговору со служащими госпредприятия в течение двух лет предоставлял в аренду недвижимое имущество физическим и юридическим лицам за наличные. При этом в бухгалтерской и налоговой отчетности этого нигде не было отражено. Таким образом, директор предприятия присвоил более 800 тысяч гривен. Во время досудебного расследования постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о передаче АРМА активов морского терминала в Одесской области. А также о схеме, из-за которой бюджет недополучил 13 миллионов.