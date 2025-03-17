Одеський посадовець привласнив 800 тисяч гривень

Директор держпідприємства в Одесі на оренді заробив 800 тисяч
В Одесі судитимуть в.о. директора підприємства за привласнення 800 тисяч гривень державних коштів. Йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Подробиці справи
За даними слідства, фігурант за попередньою змовою зі службовцями держпідприємства протягом двох років надавав в оренду нерухоме майно фізичним та юридичним особам за готівку. При цьому у бухгалтерській та податковій звітності цього ніде не було відображено. Таким чином, директор підприємства привласнив понад 800 тисяч гривень. Під час досудового розслідування ухвалою суду обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Яке покарання загрожує
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.
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