Одеський посадовець привласнив 800 тисяч гривень

Гроші на столі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі судитимуть в.о. директора підприємства за привласнення 800 тисяч гривень державних коштів. Йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігурант за попередньою змовою зі службовцями держпідприємства протягом двох років надавав в оренду нерухоме майно фізичним та юридичним особам за готівку. При цьому у бухгалтерській та податковій звітності цього ніде не було відображено. Таким чином, директор підприємства привласнив понад 800 тисяч гривень. Під час досудового розслідування ухвалою суду обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про передачу АРМА активів морського терміналу на Одещині. А також про схему, через яку бюджет недоотримав 13 мільйонів.