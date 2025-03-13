Активы терминала в Одесской области передали в управление АРМА

Активы морского терминала на Одесчине передали АРМА — причины
Некоторые объекты морского перегрузочного терминала в Одесской области передали в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов. Все из-за открытых уголовных производств на предпринимателей компании-владельца.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Причины передачи имущества
По данным следствия, должностные лица нескольких компаний, в том числе одного из крупнейших банков страны, в 2016 году совершили незаконные действия в отношении залогового имущества. Речь идет о морском перегрузочно-складском комплексе зерновых грузов, который находился в залоге по ипотечному договору.
Уклонение от уплаты налогов
Кроме того, в уголовном производстве осуществляется расследование по факту уклонения от уплаты налогов в 2022-2024 годах должностными лицами упомянутых предприятий. Тогда действия фигурантов привели к непоступлению в государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах.
Напомним, недавно мы писали о том, за что с одесских таможенников могут взыскать 8,5 миллиона гривен. А также о схеме, из-за которой бюджет недополучил 13 миллионов.
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