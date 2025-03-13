Активы терминала в Одесской области передали в управление АРМА

Морской терминал. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Некоторые объекты морского перегрузочного терминала в Одесской области передали в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов. Все из-за открытых уголовных производств на предпринимателей компании-владельца.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

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Причины передачи имущества

По данным следствия, должностные лица нескольких компаний, в том числе одного из крупнейших банков страны, в 2016 году совершили незаконные действия в отношении залогового имущества. Речь идет о морском перегрузочно-складском комплексе зерновых грузов, который находился в залоге по ипотечному договору.

Уклонение от уплаты налогов

Кроме того, в уголовном производстве осуществляется расследование по факту уклонения от уплаты налогов в 2022-2024 годах должностными лицами упомянутых предприятий. Тогда действия фигурантов привели к непоступлению в государственный бюджет Украины средств в особо крупных размерах.

Напомним, недавно мы писали о том, за что с одесских таможенников могут взыскать 8,5 миллиона гривен. А также о схеме, из-за которой бюджет недополучил 13 миллионов.