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Активи морського терміналу на Одещині передали АРМА — причини

13 березня 2025 18:15
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Активи терміналу на Одещині передали в управління АРМА
Морський термінал. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Деякі об'єкти морського перевантажувального терміналу на Одещині передали в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів. Усе через відкриті кримінальні провадження на підприємців компанії-власника.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Причини передачі майна

За даними слідства, службові особи декількох компаній, в тому числі одного з найбільших банків країни, у 2016 році здійснили незаконні дії щодо закладного майна. Йдеться про морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів, який перебував у заставі за іпотечним договором. 

Ухилення від сплати податків

Крім того, у кримінальному провадженні здійснюється  розслідування за фактом ухилення від сплати податків у 2022–2024 роках службовими особами згаданих підприємств. Тоді дії фігурантів призвели до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, за що з одеських митників можуть стягнути 8,5 мільйонів гривень. А також про схему, через яку бюджет недоотримав 13 мільйонів.

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