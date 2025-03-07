З посадовців одеської митниці можуть стягнути 8,5 мільйонів - НАЗК

Зона митного контролю. Фото ілюстративне: УНІАН

Стосовно двох працівників одеської митниці та їхнього сина — посадовця райради, подали два позови до Вищого антикорупційного суду. Їх підозрюють у необгрунтованих активах на 8,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з запобігань корупції.

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Нерухомість і автівки

НАЗК встановило, що у 2021 році, подружжя — начальник відділу та головний державний інспектор Одеської митниці — набули у власність нерухомість площею 103,8 кв. м. Їхній син, який обіймає посаду заступника голови районної ради на Київщині, придбав квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль TOYOTA RAV-4 HYBRID 2018 року. При цьому зареєстровано майже усе майно на близьку родичку посадовців .

Активи можуть стягнути

Аналіз заощаджень родини свідчить, що посадовці та їхні близькі родичі не могли придбати згадані активи за рахунок законних доходів. Після початку моніторингу способу їх життя співробітники митниці терміново продали це рухоме і нерухоме майно. Проте отримані кошти можуть бути стягнуті на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до ст. 290 Цивільного кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про посадовців ТрО, які допомагали списатися бійцям. А також про бракон'єрів, які наловили риби на 2 мільйони.