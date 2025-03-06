Вилучені гроші. Фото: Державне бюро розслідувань

Посадовець ТРО на Одещині за гроші списував бійців зі служби. Чоловіка викрили під час одержання хабара, йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, у лютому цього року посадовець повідомив одному з бійців, що може допомогти йому завершити службу. За 12 тис. доларів США він обіцяв вплинути на співробітників військово-лікарської комісії для подальшої демобілізації службовця за станом здоров’я. Фігуранта затримали під час одержання частини оплати за послугу у сумі 6 тис. доларів. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки та тих, які встигли скористатись послугою.

Яке покарання загрожує

Згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття або одаржання неправомірної вигоди поєднане з вимаганням). Йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про непридатність до служби за 8 тисяч. А також про чоловіків, які наловили риби на 2 мільйони.