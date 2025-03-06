Посадовець ТРО на Одещині за гроші списував бійців зі служби.

Изъятые деньги. Фото: Государственное бюро расследований

Чиновник ТРО в Одесской области за деньги списывал бойцов со службы. Мужчину поймали с поличным во время получения взятки, ему грозит от трех до семи лет заключения

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, в феврале этого года чиновник сообщил одному из бойцов, что может помочь ему завершить службу. За 12 тыс. долларов США он обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для дальнейшей демобилизации служащего по состоянию здоровья. Фигуранта задержали во время получения части оплаты за услугу в сумме 6 тыс. долларов. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке и тех, которые успели воспользоваться услугой.

Какое наказание грозит

Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие или одаржання неправомерной выгоды соединенное с вымогательством). Ему грозит от трех до семи лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о непригодности к службе за 8 тысяч. А также о мужчинах, которые наловили рыбы на 2 миллиона.