Одесские военные уничтожают врага на Херсонщине — видео

Военные на фротне. Фото иллюстративное: Военно-морские силы ВСУ

Одесские операторы дронов морской пехоты снова нанесли врагу сокрушительный удар на Херсонском направлении. На этот раз целью была живая сила и бронетехника войск РФ.

Видео с кадрами уничтожения опубликовали Силы обороны Юга.

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Подробности боя

На Херсонском направлении 126-я бригада Сил территориальной обороны, в которой в основном служат жители Одесской области, нанесла несколько точных ударов по позициям врага. Военным удалось уничтожить боевую бронированную машину "Тайфун", несколько легковых автомобилей и личный состав противника.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении катера РФ на Юге. А также об ударах по пехоте КНДР на Курщине.