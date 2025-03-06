Одеські військові знищують ворога на Херсонщині - відео

Військові на фротні. Фото ілюстративне: Військово-морські сили ЗСУ

Одеські оператори дронів морської піхоти знову завдали ворогу нищівного удару на Херсонському напрямку. Цього разу ціллю була жива сила і бронетехніка військ РФ.

Відео з кадрами знищення опублікували Сили оборони Півдня.

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Подробиці бою

На Херсонському напрямку 126-та бригада Сил територіальної оборони, в якій здебільшого служать мешканці Одещини, завдала кілька влучних ударів по позиціях ворога. Військовим вдалося знищити бойову броньовану машину "Тайфун", кілька легкових автівок та особовий склад противника.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення катера РФ на Півдні. А також про удари по піхоті КНДР на Курщині.