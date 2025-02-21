8 тысяч за непригодность в Николаеве — открыли дело на ТЦК и полицию

Подозреваемый после задержания. Фото: Николаевская областная прокуратура

Правоохранитель, чиновник ТЦК и руководитель медучреждения в Николаеве требовали 8 тысяч долларов США за непригодность к военной службе. Однако дельцов разоблачили и сообщили о подозрении во взяточничестве.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемые, действуя совместно, получили неправомерную выгоду в размере 8 тысяч долларов США от гражданина за признание его временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья и предоставление отсрочки от призыва по мобилизации. Командира взвода управления патрульной полиции и чиновника ТЦК задержали сразу после получения очередной части взятки в размере тысячи долларов США. Как выяснилось, их сообщником был руководитель одного из медицинских учреждений Николаева.

Какое наказание грозит

Суд оставил двух фигурантов под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 211 200 грн и 1 059 800 грн. Их подозревают в получении взятки по предварительному сговору (ч. 3 ст. 368 УК Украины). За это им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения руководителю медучреждения.

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