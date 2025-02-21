8 тисяч за непридатність в Миколаєві — відкрили справу на ТЦК та поліцію

Підозрюваний після затримання. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронець, посадовець ТЦК та керівник медзакладу в Миколаєві вимагали 8 тисяч доларів США за непридатність до військової служби. Проте ділків викрили та повідомили про підозру у хабарництві.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрювані, діючи спільно, отримали неправомірну вигоду у розмірі 8 тисяч доларів США від громадянина за визнання його тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я та надання відстрочки від призову під час мобілізації. Командира взводу управління патрульної поліції та посадовця ТЦК затримали одразу після отримання чергової частини хабаря у розмірі тисячі доларів США. Як з'ясувалося, їхнім спільником був керівник одного з медичних закладів Миколаєва.

Яке покарання загрожує

Суд залишив двох фігурантів під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 211 200 грн та 1 059 800 грн. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою (ч. 3 ст. 368 КК України). За це їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу керівнику медзакладу.

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