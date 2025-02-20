Сняли арест с имущества одесского бизнесмена

Вадим Альперин, бизнесмен. Фото: УСИ

Шевченковский районный суд Киева снял арест с имущества одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого в СМИ называют королем контрабанды. Речь идет о его участии в закупке оборудования для производства сигарет компании "Орион Тобакко", которое в прошлом году изъяло Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в расследовании ТСН.

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Подробности дела

Компания Вадима Альперина имела официальную лицензию на производство табачных изделий, однако занималась нелегальным изготовлением сигарет вместе с подконтрольными предприятиями. Правоохранители провели ряд обысков на складах и производственных помещениях "Орион Тобакко" и изъяли оборудование для производства и упаковки табачных изделий, а также более 1,2 миллиона пачек сигарет с фальшивыми акцизами, общей стоимостью около 70 миллионов гривен.

"Шевченковским районным судом города Киева неоднократно отменялся арест, наложенный на линию по производству сигарет, которая является непосредственно орудием совершения преступления, и возвращалась владельцу. Вопреки решению Киевского апелляционного суда, который подтверждал законность наложенных арестов", — рассказал журналистам детектив БЭБ Владимир Гурин.

Кто такой Вадим Альперин

Вадим Альперин фигурирует в деле о ввозе в Украину товаров по сниженной таможенной стоимости и поддельным документам. Из-за этого государство недополучило почти 64 миллиона гривен. В ноябре 2019 года бизнесмена задержали сотрудники НАБУ, впоследствии он вышел под залог в 70 миллионов гривен. Президент Владимир Зеленский публично назвал его "одним из крестных отцов контрабанды" и лишил его гражданства.

Напомним, недавно мы также писали о приговоре экс-нардепу из Одессы. А также о мужчинах, которые поджигали авто.