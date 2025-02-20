Зняли арешт з майна одеського бізнесмена

Вадим Альперін, бізнесмен. Фото: УСІ

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з майна одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого у ЗМІ називають королем контрабанди. Йдеться про його участь у закупівлі обладнання для виробництва сигарет компанії "Оріон Тобакко", яке торік вилучило Бюро економічної безпеки.

Про це йдеться у розслідуванні ТСН.

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Подробиці справи

Компанія Вадима Альперіна мала офіційну ліцензію на виробництво тютюнових виробів, проте займалася нелегальним виготовленням сигарет разом із підконтрольними підпрємствами. Правоохоронці провели низку обшуків на складах і виробничих приміщеннях "Оріон Тобакко" та вилучили обладнання для виробництва та пакування тютюнових виробів, а також понад 1,2 мільйона пачок сигарет із фальшивими акцизами, загальною вартістю близько 70 мільйонів гривень.

"Шевченківським районним судом міста Києва неодноразово скасовувався арешт, накладений на лінію з виробництва сигарет, яка є безпосередньо знаряддям вчиненням злочину та поверталася власникові. Всупереч рішенню Київського апеляційного суду, який підтверджував законність накладених арештів", — розповів журналістам детектив БЕБ Володимир Гурін.

Хто такий Вадим Альперін

Вадим Альперін фігурує у справі про ввезення до України товарів за зниженою митною вартістю та підробленими документами. Через це держава недоотримала майже 64 млн гривень. У листопаді 2019 року бізнесмена затримали співробітники НАБУ, згодом він вийшов під заставу у 70 мільйонів гривень. Президент Володимир Зеленський публічно назвав його "одним з хрещених батьків контрабанди" та позбавив його громадянства.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про вирок екс-нардепу з Одеси. А також про чоловіків які підпалювали авто.