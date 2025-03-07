С должностных лиц одесской таможни могут взыскать 8,5 миллионов

Зона таможенного контроля. Фото иллюстративное: УНИАН

Относительно двух работников одесской таможни и их сына — чиновника райсовета, подали два иска в Высший антикоррупционный суд. Их подозревают в необоснованных активах на 8,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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НАПК установило, что в 2021 году, супруги — начальник отдела и главный государственный инспектор Одесской таможни, приобрели недвижимость площадью 103,8 кв. м. Их сын, который занимает должность заместителя председателя районного совета на Киевщине, приобрел квартиру в столице площадью 105,5 кв. м. и автомобиль TOYOTA RAV-4 HYBRID 2018 года. При этом зарегистрировано почти все имущество на близкую родственницу чиновников.

Активы могут взыскать

Анализ сбережений семьи свидетельствует, что чиновники и их близкие родственники не могли приобрести упомянутые активы за счет законных доходов. После начала мониторинга образа их жизни сотрудники таможни срочно продали это движимое и недвижимое имущество. Однако полученные могут быть взысканы в пользу государства по решению ВАКС в соответствии со ст. 290 Гражданского кодекса Украины.

Напомним, недавно мы писали о должностных лицах ТРО, которые помогали списаться бойцам. А также о браконьерах, которые наловили рыбы на 2 миллиона.