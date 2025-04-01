Санаторій Хаджибей на Одещині здають в оренду

Санаторій "Хаджибей". Фото: Old.Odesa

Регіональне відділення Фонду державного майна пропонує в оренду приміщення дитячого о спеціалізованого санаторію "Хаджибей" в курортній зоні Одещини. Стартова орендна плата трохи понад 3 тисячі гривень на місяць.

Про це стало відомо з оголошення про оренду розміщеного на сайті публічних закупівель Prozorro.Sale.

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Що саме здають в оренду

Фонд державного майна пропонує здати приміщення санаторію "Хаджибей" на 20 років за 3082 гривні на рік. Орендатор отримає наступні об'єкти закладу:

спальні корпуси площею 819,9 квадратних метрів та 337,6 кв. м;

приймальний корпус площею 344,5 кв.м;

харчовий блок-ізолятор площа 362,8 кв. м;

адміністративну будівлю 863,6 кв. м;

столярку та гараж з обладнанням площами 51,7 кв. м та 224,8 кв. м.

Трираундовий англійський аукціон відбудеться 7 квітня, а прийом пропозицій завершується 6 квітня.

Умови аукціону

Згідно з умовами, цільове призначення об'єкта: протезування, реабілітація, психологічна підтримка пацієнтів, постраждалих внаслідок війни. Тому орендар повинен мати досвід роботи не менше 1 року за спеціальністю: фізична та реабілітаційна медицина, що підтверджується відомостями з Ліцензійного реєстру МОЗ з медичної практики. Крім того, переможець також буде зобов’язаний протягом першого року відремонтувати приміщення санаторію. При цьому йому заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої, тютюнові вироби, електронні сигарети та рідини, що використовуються в них.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як директор держпідприємства заробив 800 тисяч на оренді. А також про передачу АРМА активів морського порту.