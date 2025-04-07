В Одесской области продали российские удобрения

Нитроаммофоска для растений. Фото иллюстративное: Добродар

В Одесской области продали более 136 тонн минерального удобрения, произведенного в России. Сбыть эту продукцию смогли только с третьей попытки, поскольку не сразу нашли покупателя.

Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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Третьи торги

Всего удалось реализовать 272 биг-бега нитроаммофоски общим весом 136 380 кг. Этот актив был продан через электронную торговую систему Prozorro.Sale. Организатором торгов выступило ЧП "Тендер Онлайн" — победитель открытого конкурса, проведенного АРМА. Сумма поступлений в бюджет от сбыта минеральных удобрений составила 1 803 164 гривны. Первые и вторые торги не состоялись из-за отсутствия участников.

Откуда взялись удобрения

Эти удобрения были арестованы на основании решения суда еще в 2024 году. Покупателю, кроме основной стоимости товара, пришлось оплатить таможенные платежи в размере 931 287,34 грн на счет АРМА. Кроме того, предприятие выплатило компенсацию расходов организатору торгов в размере 63,5 тысячи грн. Эта сумма пошла на оценку активов и подготовку их к продаже.

Что такое нитроаммофоска

Нитроаммофоска — это комплексное удобрение. Оно обеспечивает жизнедеятельность растений, поэтому можно вносить на любой стадии развития растений. Оно состоит из трех основных компонентов: азота, калия и фосфора.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области могут построить завод по изготовлению удобрений. А также о том, сколько денег потратят на подрезку деревьев города.