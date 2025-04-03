Новый завод в Одесской области - что будет производить

Засеивание поля. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области планируют построить собственный завод по производству карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Инициатором идеи выступило агропредприятие Tekom Agro Group.

Об этом сообщила компания Tekom Agro Group в соцсети.

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Где построят завод

Территорией для строительства нового завода рассматривается северный кластер, в частности ООО "Ясные Зори" в Подольском районе Одесской области. Это хозяйство обрабатывает 16 тыс. га и там есть значительная потребность в удобрениях. Также оттуда можно наладить качественную логистику для транспортировки товара к другим предприятиям.

"Мы планируем использовать инновационную технологию, которая обеспечивает однородную структуру готового продукта, высокое качество и длительное хранение. С изменением климата мы переходим в другие температурные условия выращивания, что соответственно диктует другие бизнес-условия",— говорит руководитель агрообъединения Виктор Быков.

Карбамидо-аммиачная смесь

Карбамидо-аммиачная смесь используется для внекорневой и прикорневой подкормки растений в виде многокомпонентных баковых смесей. Применяют ее для основного удобрения, перед посевной культивацией и при орошении сельскохозяйственных культур во всех климатических зонах Украины.

Напомним, недавно мы писали о мусороперерабатывающем заводе в Подольске. А также о достройке аналогичного предприятия во Львове.