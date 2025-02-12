Мусороперерабатывающий завод в Подольске - нашли инвесторов

Мусороперерабатывающий завод. Фото иллюстративное: village

В Подольске Одесской области появится мусороперерабатывающий завод. Инвесторы из Турецкой Республики уже согласились финансировать этот проект и подписали соответствующий договор с представителями громады.

Об этом сообщает Подольский городской совет.

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Готовы финансировать

Инвесторы поделились опытом внедрения подобных проектов в Турции, в частности привели примеры заводов, которые не только осуществляют переработку мусора, но и используют инновационные технологии для добычи из него газа. Иностранцы готовы финансировать строительство, однако сам проект будущего завода еще не разработан и не утвержден.

"Проект строительства мусороперерабатывающего завода является стратегически важным как с экологической, так и с экономической точки зрения. Его реализация будет способствовать устойчивому развитию общества, улучшению качества жизни ее жителей, а также внедрению современных технологий в сфере управления отходами и энергосбережения", — пишут на официальной странице Подольского городского совета.

Напомним, недавно мы писали о новых подробностях относительно мусороперерабатывающего завода в Одессе. А также об обращении депутатов ОГС к Олегу Киперу по этому поводу.