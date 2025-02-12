Сміттєпереробний завод у Подольську — знайшли інвесторів

Сміттєпереробний завод. Фото ілюстративне: village

В Подільську Одеської області з'явиться сміттєпереробний завод. Інвестори з Турецької Республіки вже погодилися фінансувати цей проєкт та підписали відповідний договір із представниками громади.

Про це повідомляє Подільська міська рада.

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Готові фінансувати

Інвестори поділилися досвідом впровадження подібних проєктів в Туреччині, зокрема навели приклади заводів, які не тільки здійснюють переробку сміття, але й використовують інноваційні технології для видобутку з нього газу. Іноземці готові фінансувати будівництво, проте сам проєкт майбутнього заводу ще не розроблений та не затверджений.

"Проєкт будівництва сміттєпереробного заводу є стратегічно важливим як з екологічної, так і з економічної точки зору. Його реалізація сприятиме сталому розвитку громади, покращенню якості життя її мешканців, а також впровадженню сучасних технологій у сфері управління відходами та енергозбереження", — пишуть на офіційній сторінці Подільської міської ради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові подробиці щодо сміттєпереробного заводу в Одесі. А також про звернення депутатів ОМР до Олега Кіпера з цього приводу.