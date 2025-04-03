Новий завод на Одещині - що буде виробляти

Засіювання поля. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині планують збудувати власний завод з виробництва карбамідо-аміачної суміші (КАС). Ініціатором ідеї виступило агропідприємство Tekom Agro Group.

Про це повідомила компанія Tekom Agro Group в соцмережі.

Читайте також:

Де збудують завод

Територією для будівництва нового заводу розглядається північний кластер, зокрема ТОВ "Ясні Зорі" в Подільському районі Одеської області. Це господарство обробляє 16 тис. га і там є значна потреба в добривах. Також звідти можна налагодити якісну логістику для транспортування товару до інших підприємств.

"Ми плануємо використовувати інноваційну технологію, яка забезпечує однорідну структуру готового продукту, високу якість та тривале зберігання. Зі зміною клімату ми переходимо в інші температурні умови вирощування, що відповідно диктує інші бізнесові умови", — каже керівник агрооб’єднання Віктор Биков.

Карбамідо-аміачна суміш

Карбамідо-аміачна суміш використовується для позакореневого та прикореневого підживлення рослин у вигляді багатокомпонентних бакових сумішей. Застосовують її для основного удобрення, перед посівною культивацією та при зрошенні сільськогосподарських культур у всіх ґрунтово — кліматичних зонах України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про сміттєпереробний завод в Подільську. А також про добудову аналогічного підприємства у Львові.