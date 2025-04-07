На Одещині продали російські добрива

Нітроамофоска для рослин. Фото ілюстративне: Добродар

На Одещині продали понад 136 тонн мінерального добрива, виробленого в Росії. Збути цю продукцію змогли лише з третьої спроби, оскільки не одразу знайшли покупця.

Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Треті торги

Загалом вдалося реалізувати 272 біг-беги нітроамофоски загальною вагою 136 380 кг. Цей актив було продано через електронну торгову систему Prozorro.Sale. Організатором торгів виступило ПП "Тендер Онлайн" — переможець відкритого конкурсу, проведеного АРМА. Сума надходжень до бюджету від збуту мінеральних добрив склала 1 803 164 гривні. Перші та другі торги не відбулися через відсутність учасників.

Звідки взялися добрива

Ці добрива були арештовані на підставі рішення суду ще у 2024 році. Покупцю, окрім основної вартості товару, довелося сплатити митні платежі у розмірі 931 287,34 грн на рахунок АРМА. Крім того, підприємство виплатило компенсацію витрат організатору торгів у розмірі 63,5 тисячі грн. Ця сума пішла на оцінку активів та підготовку їх до продажу.

Що таке нітроамофоска

Нітроамофоска — це комплексне добриво. Воно забезпечує життєдіяльність рослин, тому можна вносити на будь-якій стадії розвитку рослин. Воно складається з трьох основних компонентів: азоту, калію та фосфору.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині можуть збудувати завод з виготовлення добрив. А також про те, скільки грошей витратять на підрізку дерев міста.