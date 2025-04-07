Сколько выделят на подрезку деревьев в Одессе

Подрезка дерева. Фото иллюстративное: Прикарпатьеоблэнерго

Подрезка деревьев на Трассе здоровья и в прибрежной зоне будет стоить одесситам более двух миллионов гривен. Депутаты хотели выделить больше, однако в бюджете города не хватило денег.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам планирования бюджета и финансов городского совета.

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Деньги на подрезку

Управление инженерной защиты горсовета запросило почти 5 млн грн, но таких денег в бюджете города пока нет. Однако остальные средства депутаты, возможно, смогут выделить позже. На работы в Приморском районе потратят 1 миллион. Провести обрезку зеленых насаждений планируют до начала пляжного сезона. Кстати, заниматься работами будет не КП "Горзелентрест", а сторонний подрядчик, которого будут искать путем объявление тендера.

Напомним, недавно мы писали о магнолиях, которые расцвели в Одессе. А также о том, как город преображается к весне.