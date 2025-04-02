В Одесі почали висаджувати квіти до Дня визволення міста

Одеса перетворюється до весни — на клумбах з'явилися перші квіти
Перші весняні квіти вже висадили на площі Біржовій та Десятого квітня. Вже не перший рік комунальники традиційно прикрашають Одесу до Дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Одеса у квітах
У 2025 році до 10 квітня — Дня визволення Одеси від фашистських загарбників, в місті планується висадити 657 кв. м квітників. А протягом всієї весни клумби обіцяють прикрасити більш ніж 1550 квадратними метрами віол, маргариток та селен. Пізніше їх змінять літні рослини: сальвії, петунії, примули, тагетеси, агератуми та інші.
"Площу Десятого квітня вже традиційно прикрасили Герб України та морські хвилі", — додають у повідомленні.
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