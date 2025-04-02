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Одесса преображается к весне — на клумбах появились первые цветы

2 апреля 2025 15:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одессе начали высаживать цветы ко дню освобождения города
Высадка цветов. Фото: официальный канал города.
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Первые весенние цветы уже высадили на площади Биржевой и Десятого апреля. Уже не первый год коммунальщики традиционно украшают Одессу ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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В 2025 году к 10 апреля — Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков, в городе планируется высадить 657 кв. м цветников. А в течение всей весны клумбы обещают украсить более чем 1550 квадратными метрами виол, маргариток, и селен. Позже их сменят летние растения: сальвии, петунии, примулы, тагетесы и агератумы, и многие другие.

"Площадь Десятого апреля уже традиционно украсили Герб Украины и морские волны",— добавляют в сообщении.

В Одессе высадили первые весенние цветы — где именно - фото 1
Высадка цветов. Фото: официальный канал города.
В Одессе высадили первые весенние цветы — где именно - фото 2
Цветы на Биржевой площади. Фото: официальный канал города.
В Одессе высадили первые весенние цветы — где именно - фото 3
Цветы на Биржевой площади. Фото: официальный канал города.

Напомним, недавно мы писали о том, когда лучше обрезать гортензию. А также о том, как правильно выращивать суккуленты.

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