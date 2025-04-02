В Одессе начали высаживать цветы ко дню освобождения города

Одесса преображается к весне — на клумбах появились первые цветы
Первые весенние цветы уже высадили на площади Биржевой и Десятого апреля. Уже не первый год коммунальщики традиционно украшают Одессу ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Одесса в цветах
В 2025 году к 10 апреля — Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков, в городе планируется высадить 657 кв. м цветников. А в течение всей весны клумбы обещают украсить более чем 1550 квадратными метрами виол, маргариток, и селен. Позже их сменят летние растения: сальвии, петунии, примулы, тагетесы и агератумы, и многие другие.
"Площадь Десятого апреля уже традиционно украсили Герб Украины и морские волны",— добавляют в сообщении.
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