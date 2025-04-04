В Одесі зацвіли Магнолії

Квітуча магнолія в Одесі — де можна помилуватися (фото)
В Одесі на Аркадійській аллеї розпочали цвісти магнолії. Ці дивовижні рослини давно стали символом весни та кожен рік завойовують популярність в одеситів.
Журналісти Новини.LIVE побували на прогулянці на головній туристичній алеї міста і зафільмували цвітіння магнолії.
В Одесі цвіте магнолія
Магнолії зачаровують своєю красою, тому одесити сьогодні вишикуються у черги, щоб сфотографувати дивовижні рослини та зробити на їх фоні селфі. Квітучі дерева можна побачити біля центрального входу, на аллеї та біля атракціонів.
Додамо, що цвітіння магнолії цьогоріч дуже раннє. Це пов’язано з високою температурою та достатнім рівнем вологи в південних регіонах України.
Що відомо про квіти магнолії
Магнолія, згідно з традиціями, уособлює чарівну красу весняного саду, яку вже в давні часи високо цінували китайці. Упродовж століть вона символізувала чистоту та насолоду для імператора – сина Неба, у Пекіні. Подарунок магнолії від сина Неба розглядався як велика нагорода.
В Одесі полюбоватися магноліями можна в Аркадії, у ботанічному саду на Французському бульварі, біля Кірхи, поблизу меморіалу 411-ї батареї та в Стамбульському парку.
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