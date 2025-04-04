В Одесі зацвіли Магнолії

Дерево магнолії. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на Аркадійській аллеї розпочали цвісти магнолії. Ці дивовижні рослини давно стали символом весни та кожен рік завойовують популярність в одеситів.

Журналісти Новини.LIVE побували на прогулянці на головній туристичній алеї міста і зафільмували цвітіння магнолії.

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Магнолії зачаровують своєю красою, тому одесити сьогодні вишикуються у черги, щоб сфотографувати дивовижні рослини та зробити на їх фоні селфі. Квітучі дерева можна побачити біля центрального входу, на аллеї та біля атракціонів.

Дерево магнолії. Фото: Новини.LIVE

Бутони магнолії. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що цвітіння магнолії цьогоріч дуже раннє. Це пов’язано з високою температурою та достатнім рівнем вологи в південних регіонах України.

Цвітіння магнолії. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про квіти магнолії

Магнолія, згідно з традиціями, уособлює чарівну красу весняного саду, яку вже в давні часи високо цінували китайці. Упродовж століть вона символізувала чистоту та насолоду для імператора – сина Неба, у Пекіні. Подарунок магнолії від сина Неба розглядався як велика нагорода.

Селфі з деревом. Фото: Новини.LIVE

Дивовижні магнолії. Фото: Новини.LIVE

Рожеві магнолії. Фото: Новини.LIVE

В Одесі полюбоватися магноліями можна в Аркадії, у ботанічному саду на Французському бульварі, біля Кірхи, поблизу меморіалу 411-ї батареї та в Стамбульському парку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що робити якщо потемніли бутони троянд. А також про те, як врятувати коріння орхідеї.