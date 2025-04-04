В Одессе зацвели Магнолии

Дерево магнолии. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на Аркадийской аллее начали цвести магнолии. Эти удивительные растения давно стали символом весны и каждый год завоевывают популярность у одесситов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на прогулке на главной туристической аллее города и сняли цветение магнолии.

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Магнолии завораживают своей красотой, поэтому одесситы сегодня выстроятся в очереди, чтобы сфотографировать удивительные растения и сделать на их фоне селфи. Цветущие деревья можно увидеть у центрального входа, на аллее и возле аттракционов.

Дерево магнолии, фото: Новини.LIVE

Бутоны магнолии. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что цветение магнолии в этом году очень раннее. Это связано с высокой температурой и достаточным уровнем влаги в южных регионах Украины.

Цветение магнолии Фото: Новини.LIVE

Что известно о цветах магнолии

Магнолия, согласно традициям, олицетворяет волшебную красоту весеннего сада, которую уже в давние времена высоко ценили китайцы. На протяжении веков она символизировала чистоту и наслаждение для императора — сына Неба, в Пекине. Подарок магнолии от сына Неба рассматривался как большая награда.

Селфи с деревом, фото: Новини.LIVE

Удивительные магнолии Фото: Новини.LIVE

Розовые магнолии Фото: Новини.LIVE

В Одессе полюбоваться магнолиями можно а Аркадии, в ботаническом саду на Французском бульваре, возле Кирхи, неподалеку от мемориала 411-й батареи и в Стамбульском парке.

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