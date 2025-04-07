Зеки в Одесі вимагали гроші у інших в'язнів

Камера підозрюваних. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Утриманці слідчого ізолятора в Одесі погрожували 23-річному в'язню, аби той сплатив їм 5 тисяч доларів за те, що вони не будуть його бити. Проте постраждалий звернувся до правоохоронців, які притягнули злочинне угруповання до відповідальності.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, керував угрупуванням 40-річний іноземець, засуджений до довічного ув’язнення за вбивство та розбійний напад. До вимагання грошей в утриманців слідчого ізолятора він долучив трьох нижчих за "статусом" в’язнів віком від 32 до 37 років. Вони брали на себе неформальні функції "злочинної влади" серед утриманців, "вибивали" з них гроші під різними надуманими підставами та наповнювали у такий спосіб "общак". Так, погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень вони змушували 23-річного чоловіка погасити неіснуючий борг розміром 5000 доларів. Правоохоронці задокументували факт отримання фігурантами частини грошей. Поліцейські провели обшуки й вилучили чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки. Речові докази протиправної діяльності фігурантів долучені до справи, на них накладений арешт.

Яке покарання загрожує

Трьом членам спільноти, які продовжують перебувати у слідчому ізоляторі, повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 255 ККУ (керівництво структурною частиною злочинної організації та участь у злочинній організації);

ч. 2 ст. 255-1 ККУ (умисне поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинене в умовах слідчого ізолятора);

ч. 4 ст. 189 ККУ (вимога передачі чужого майна, поєднана з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, зокрема вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб, в період воєнного стану).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Нагадаємо. нещодавно ми писали про одесита, який допомагав уникнути в'язниці за винагороду. А також про підступного сутенера, який забирав дівчат у сексуальне рабство.