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Одесит допомагав уникнути в'язниці за винагороду — ціна свободи

4 квітня 2025 17:12
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі затримали підприємця, який за гроші обіцяв чоловіку допомогти уникнути в'язниці
Затримання підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Директор підприємства в Одесі за гроші обіцяв чоловіку уникнути в'язниці за корупційну діяльність. Проте правоохоронці затримали його під час отримання коштів та відкрили справу.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, керівник підприємства вимагав гроші у підозрюваного, якого нещодавно було викрито на корупції, обіцяючи посприяти зміні запобіжного заходу на м’якший, а в подальшому й закриттю кримінального провадження. Він запевняв, що має вплив на правоохоронців і суддів та може "вирішити питання" за 130 тис. доларів США. При цьому фігурант акцентував, що чоловік "сильно попав", тому лише за його безпосередньої участі можливе вирішення проблеми. Поліцейські затримали ділка після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 80 тис. доларів США.

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Яке покарання загрожує

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 5 млн грн застави. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення). Керівнику підприємства загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про поліцейських, які вимагали гроші в підприємців. А також про вирок ексдепутату та експрокурору.

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