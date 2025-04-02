Полицейские в Одессе вымогали у предпринимателей взятки

Фигурант на допросе. Фото: Одесская областная прокуратура

Руководители подразделений превентивной деятельности одесской полиции требовали у предпринимателей взятки за беспрепятственное ведение бизнеса. Но их поймали с поличным, фигурантам грозит от восьми до двенадцати лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, за "вознаграждение" правоохранители обещали не привлекать предпринимателей к административной ответственности за допущенные нарушения при ведении хозяйственной деятельности. Кроме того, не принимать меры мобилизационного характера к наемным работникам. Согласно требованиям сотрудников правоохранительных органов, владелец шиномонтажа должен был заплатить 500 долл США, а затем предоставлять еще 150 долларов ежемесячно. Сотрудников полиции задержали после получения очередного "транша" — почти 40 тыс грн, которые бизнесмен передал им за несколько месяцев работы. Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Вещественные доказательства, фото: Одесская областная прокуратура

Вещественные доказательства. фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Им грозит от восьми до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о схеме по переправке лиц в Молдову. А также о приговоре экс-депутату и экс-прокурору в Одесской области.