Житель Одесской области переправлял мужчин в Молдову

Задержанные на границе. Фото: ГПСУ

Житель Одесской области организовал незаконную переправку военнообязанных лиц в Молдову. Однако его задержали на границе после получения денег от клиентов.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, 22-летний житель Великомихайловской территориальной громады в одной из социальных сетей подыскивал мужчин, желающих незаконным способом покинуть страну. Найдя двух "клиентов", фигурант предложил им трансфер до границы с Молдовой, стоимостью 5 тыс. долларов с каждого. В "услугу", кроме перевозки, также входило предоставление необходимых рекомендаций по безопасному пересечению границы вне пунктов пропуска. Встретившись с уклонистами, подозреваемый на своем автомобиле повез последних в один из населенных пунктов Раздельнянского района. Но позднее он был задержан полицейскими — после того, как привез мужчин к месту назначения и получил от них 10 000 долларов.

Изъятые деньги. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который помогал избегать мобилизации. А также о том, что в Одессе можно было сняться с учета в ТЦК за 500 долларов.