Судили военного, который помогал уклониться от мобилизации в Одесской области

Деньги у военного. Фото иллюстративное: Житомир.Инфо

Военный в Одесской области за деньги "решал вопрос" о предоставлении мужчинам фиктивных документов, которые позволяли получить отсрочку от мобилизации. Однако фигуранта задержали во время получения средств за услугу.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Балты Одесской области предложил призывнику повлиять на знакомого, который служит в террцентре комплектования (ТЦК). Тот, в свою очередь, мог выдать документы, дающие право на отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. За такую услугу фигурант хотел получить 4 500 долларов США. Однако правоохранители задержали дельца во время получения 1 000 долларов аванса от клиента.

Что решил суд

Военного признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Но суд учел его искреннее раскаяние, наличие 2 группы инвалидности и тяжелого хронического заболевания как смягчающие факторы. Служащий должен заплатить 76 500 гривен штрафа.

Напомним, недавно мы писали о служащем, который вывозил уклонистов в военной форме. А также о разведчике, который воровал велосипеды у соседей.