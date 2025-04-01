Судили военного, который помогал уклониться от мобилизации в Одесской области

Военнослужащий на Одесчине помогал избежать мобилизации
Военный в Одесской области за деньги "решал вопрос" о предоставлении мужчинам фиктивных документов, которые позволяли получить отсрочку от мобилизации. Однако фигуранта задержали во время получения средств за услугу.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Военный из Балты Одесской области предложил призывнику повлиять на знакомого, который служит в террцентре комплектования (ТЦК). Тот, в свою очередь, мог выдать документы, дающие право на отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья. За такую услугу фигурант хотел получить 4 500 долларов США. Однако правоохранители задержали дельца во время получения 1 000 долларов аванса от клиента.
Что решил суд
Военного признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Но суд учел его искреннее раскаяние, наличие 2 группы инвалидности и тяжелого хронического заболевания как смягчающие факторы. Служащий должен заплатить 76 500 гривен штрафа.
Напомним, недавно мы писали о служащем, который вывозил уклонистов в военной форме. А также о разведчике, который воровал велосипеды у соседей.
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