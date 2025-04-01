Судили військового, який допомагав ухилитися від мобілізації на Одещині

Гроші у військового. Фото ілюстративне: Житомир.Інфо

Військовий на Одещині за гроші "вирішував питання" щодо надання чоловікам фіктивних документів, які дозволяли отримати відстрочку від мобілізації. Проте фігуранта затримали під час одержання коштів за послугу.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Балти на Одещині запропонував призовнику вплинути на знайомого, який служить в терцентрі комплектування (ТЦК). Адже той міг видати документи, що надають право на відстрочку від мобілізації за станом здоров`я. За таку послугу фігурант хотів отримати 4 500 доларів США. Проте правоохоронці затримали ділка під час отримання 1 000 доларів авансу від клієнта.

Що вирішив суд

Військового визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України (зловживання впливом). Але суд врахував його щире каяття, наявність 2 групи інвалідності та тяжкого хронічного захворювання як пом'якшуючі фактори. Службовець має сплатити 76 500 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про службовця, який вивозив ухилянтів у військовій формі. А також про розвідника, який крав велосипеди в сусідів.