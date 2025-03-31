Військовий з Одещини крав велосипеди та самокати

Військовий на велосипеді. Фото ілюстративне: Міністерство Оборони Австралії

Військовий розвідник з Авангарду Одеської області крав сусідські велосипеди та самокати на продаж. Проте правоохоронці його викрили, відкрили кримінальне провадження та скерували його до суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Фігурант регулярно крав велосипеди та самокати мешканців Авангарду на продаж. Загалом правоохоронці зафіксували шість таких випадків. Зокрема, службовець встиг привласнити двоколісні BTwin Rockrider 26 чорного кольору вартістю 4 300 гривень, Crosser Nord 700 (5 733 гривень), Honda Thunder Unicorn (5 460 гривень), Roxxer STARTER (3 750 гривень) та Crossride Hiland (5 515 гривень 30 копійок) та самокат марки Like.Bike Twist (7 699 гривень 30 копійок). На суді підозрюваний визнав свою провину та щиро розкаявся у скоєному.

Яке покарання загрожує

Військового визнали винним за ст. 185 ч. 4 КК України (крадіжка). Проте суд звільнив його від 5 років ув’язнення за санкцією цієї статті з іспитовим строком на 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про солдата, який підробив документи. А також про курсанта, який влаштував озброєний напад.