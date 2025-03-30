Військовий з Одещини визнав провину у підробці документів

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pexels

Військовослужбовець з Одещини зробив фейкове водійське посвідчення та використав його під час перевірки поліцією. Суд визнав його винним у підробці документів та їх використанні та покарав.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий підробив документи

За даними слідства, у грудні 2024 року чоловік передав свої особисті дані невстановленій особі для виготовлення фальшивого водійського посвідчення.

Підроблений документ нібито був виданий 12 грудня 2024 року нібито ТСЦ 8041 та дозволяв керувати транспортними засобами категорій "В", "С", "СЕ". 5 березня 2025 року, коли військовослужбовець керував автомобілем, його зупинила поліція. Під час перевірки він надав підроблене посвідчення водія, що викликало підозри у правоохоронців. Після ретельного огляду з'ясувалося, що документ не відповідає встановленому зразку.

Як покарав суд за підроблені документи

Військовий повністю визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку без судового засідання. Суд призначив штраф у 8 500 гривень. Крім того, він має сплатити 3 183,60 гривень судових витрат.

Нагадаємо, жителя Одещини суд визнав винним у перешкоджанні мобілізації та хуліганстві. Також ми писали, що в Одесі військового курсанта підозрюють у скоєнні розбійного нападу із застосуванням зброї.