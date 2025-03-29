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Військовий в Одесі вчинив розбійний напад — як покарали

29 березня 2025 22:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Військовий вчинив розбій в Одесі — суд обрав запобіжний захід
Поліцейські ведуть підозрюваного. Фото ілюстративне: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі військовий курсант опинився в центрі гучного кримінального розслідування. Його підозрюють у скоєнні розбійного нападу із застосуванням зброї.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий курсант вчинив напад

За версією слідства 29 листопада 2023 року в Одесі на вул. Фонтанська дорога, 14А було скоєно зухвалий розбійний напад. У ньому взяв участь курсант третього курсу Військової академії міста Одеса, який навчався на факультеті розвідки та сил спеціальних операцій. Відомо, що він вступив у злочинну змову з іншим фігурантом справи.

Зловмисники заздалегідь спланували злочин: один із них домовився про зустріч із потерпілим, а інший, погрожуючи пістолетом, відібрав у жертви мобільний телефон iPhone 13 Pro, сумку та інші особисті речі. Вартість викраденого майна перевищує 30 тисяч гривень.

Після цього нападники зникли з місця події, але слідчі швидко встановили їхні особи.

Яке покарання за розбійний напад

Курсант був затриманий, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше військовий отримав покарання у виді двох років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік з ножем накинувся на перехожих та зарізав жінку. Також ми писали, що на Одещині розслідують вбивство жінки, яке міг скоїти її співмешканець.

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