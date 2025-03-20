Вбивство жінки на Одещині - підозрюють її співмешканця

Місце злочину. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Поліцейські розслідують вбивство жінки в Ізмаїльському районі Одеської області, тіло якої знайшли з чисельними ножовими пораненнями. Під підозрою її співмешканець, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про те, що вони констатували смерть 47-річної жінки, виявленої з тілесними ушкодженнями. Прибувши за вказаною адресою, слідчі виявили у приватному будинку на підлозі потерпілу з численними колото-різаними пораненнями грудної клітки та живота. Тіло вбитої поліцейські направили на експертизу. В ході проведення розшукових заходів вони з’ясували, що до події причетний 51-річний співмешканець жертви, який під час побутової сварки наніс їй удари ножем. Після злочину чоловік аж наступного дня викликав "швидку" та пояснив, що його громадянська дружина нібито погано почувається.

Місце злочину. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Ніж, яким вбили. Фото: Головне управління національної поліції в Одеській області

Яке покарння загрожує

Фігуранту повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нарколабораторію, яку знайшли в Одесі. А також про замовне вбивство підприємця.