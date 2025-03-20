Убийство женщины в Одесской области - подозревают ее сожителя

Место преступления. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Полицейские расследуют убийство женщины в Измаильском районе Одесской области, тело которой нашли с многочисленными ножевыми ранениями. Под подозрением ее сожитель, ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

На спецлинию 102 поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что они констатировали смерть 47-летней женщины, обнаруженной с телесными повреждениями. Прибыв по указанному адресу, следователи обнаружили в частном доме на полу потерпевшую с многочисленными колото-резаными ранениями грудной клетки и живота. Тело убитой полицейские направили на экспертизу. В ходе проведения розыскных мероприятий они выяснили, что к происшествию причастен 51-летний сожитель жертвы, который во время бытовой ссоры нанес ей удары ножом. После преступления мужчина только на следующий день вызвал "скорую" и объяснил, что его гражданская жена якобы плохо себя чувствует.

Место преступления. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Нож, которым убили. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о нарколаборатории, которую нашли в Одессе. А также о заказном убийстве предпринимателя.