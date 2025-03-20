Збирав інформацію про дрони ЗСУ - що загрожує

Затримання підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура.

Громадянин Молдови, який мешкає в невизнаній республіці, за завданням спецслужб ПМР, збирав таємну інформацію про новітні розробки українських дронів. Проте його викрили — чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний, мешканець Придністров'я, отримав від представника Міністерства оборони ПМР завдання щодо збору відомостей, які мають стратегічне значення для України. В Одесі агент намагався залучити до співробітництва осіб, які мали доступ до державних розробок у сфері БпЛА та за гроші отримати від них новітні розробки українських безпілотників. Проте шпигуна було затримано, коли він одержав USB-носій з таємними даними про дрони. У фігуранта також виявили два пістолети, які направлено на експертизу.

Здобуту інформацію чоловік мав передати своєму куратору — заступнику міністра, начальнику управління тилу Міністерства оборони ПМР.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114, шпигунство) та ч. 1 ст. 263 (незаконного придбання вогнепальної зброї) КК України. Йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Придністров'є прибрало блокпости на в'їзді в регіон. А також про правоохоронця, який переправляв чоловіків до ПМР.