Збирав інформацію про дрони ЗСУ - що загрожує

Збирав інформацію про дрони ЗСУ — в Одесі затримали шпигуна
Громадянин Молдови, який мешкає в невизнаній республіці, за завданням спецслужб ПМР, збирав таємну інформацію про новітні розробки українських дронів. Проте його викрили — чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув'язнення.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, підозрюваний, мешканець Придністров'я, отримав від представника Міністерства оборони ПМР завдання щодо збору відомостей, які мають стратегічне значення для України. В Одесі агент намагався залучити до співробітництва осіб, які мали доступ до державних розробок у сфері БпЛА та за гроші отримати від них новітні розробки українських безпілотників. Проте шпигуна було затримано, коли він одержав USB-носій з таємними даними про дрони. У фігуранта також виявили два пістолети, які направлено на експертизу.
Здобуту інформацію чоловік мав передати своєму куратору — заступнику міністра, начальнику управління тилу Міністерства оборони ПМР.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114, шпигунство) та ч. 1 ст. 263 (незаконного придбання вогнепальної зброї) КК України. Йому загрожує від десяти до п’ятнадцяти років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Придністров'є прибрало блокпости на в'їзді в регіон. А також про правоохоронця, який переправляв чоловіків до ПМР.
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