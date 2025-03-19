У ПМР на кордоні з Одещиною занепокоєні через Україну

Придністров'є, дорога. Фото: Новини.LIVE

У самопроголошеному Придністров'ї занепокоєні законом Зеленського про відправку військ за кордон. Співголова Об'єдненої Контрольної Комісії від Придністров'я Олег Біляков гадає, що він може бути спрямований проти ПМР.

Про це повідомляють журналісти видання Point.md.

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Олег Біляков сумнівається у тому, що Україна планує вторгатися у будь-які країни, які їй допомагають. Проте його занепокоєність обумовлена тим, що Молдова вважає ПМР частиною своїх територій.

"Навряд чи в української армії виникне необхідність вторгнутися в інші сусідні країни, які надають їй допомогу, — Румунію, Угорщину, Словаччину або Польщу. Щоправда, в нашій ситуації, Києву треба буде вирішувати питання з керівництвом Молдови, яке вважає ПМР частиною своєї території. У Кишиневі, наскільки мені відомо, проти такого розвитку подій та зацікавлені у збереженні миру", — каже Олег Біляков.

Олег Біляков. Фото: novostipmr

Додамо, наразі молдавська делегація бере участь у роботі ОКК (Об'єдненої Контрольної Комісії) із придністровською та російською делегаціями, представниками ОБСЄ та України, які навіть розширили свою участь у комісії.

Про який закон йдеться

Нещодавно Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4255-IX про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав під час дії військового стану. Згідно з ним, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть прямувати за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, на яких умовах Молдова погодилася надавати газ у Придністров’є. А також про перші поставки блакитного палива, за які ПМР вже почала розраховуватись.