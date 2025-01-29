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В Приднестровье возобновят поставки газа — на каких условиях

29 января 2025 15:20
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Приднестровье будет газ — Молдовагаз и "Тираспольгаз" подписали соглашение
Рекламный щит в непризнанному Приднестровье. Фото: Алексей Кравцов/УНИАН
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Молдова даст Приднестровью газ. Соответствующее соглашение было сегодня подписано между АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз". Договор предусматривает предоставление трех миллионов кубических метров голубого топлива в долг. Тирасполь обязуется до 1 марта 2025 года его вернуть.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

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Кишинев согласился предоставить газ для непризнанного Приднестровья. Три миллиона кубометров должно хватить для поддержания функциональности газотранспортной системы левого берега Днестра.

"Поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО "Тираспольтрансгаз"", — заявил представитель "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Тирасполь со своей стороны берет на себя обязательства вернуть полученный газ до 1 марта или оплатить его стоимость.

Газовый кризис

Напомним, уже больше месяца жители так называемого Приднестровья обходятся без газа и с постоянными отключениями света. Причиной является то, что контракт между Нафтогазом и Газпромом на транзит газа закончился 1 января и Украина его не продлевала. Со своей стороны, Россия не захотела поставлять топливо для Тирасполя альтернативным путем через Турцию, создав тем самым гуманитарную катастрофу на левом берегу Днестра.

Ранее мы уже писали, что Тирасполь обратился за помощью к ООН. Также сообщали, что Россия может потерять свое влияние на Приднестровье из-за газового кризиса.

Молдова газ Приднестровье договор топливо

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