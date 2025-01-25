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Президент так званого Придністров'я звернувся до ООН — причина

25 січня 2025 15:52
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вадим Красносільський пожалівся в ООН — чому
Самопроголошений лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносільський. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Лідер самопроголошеного Придністров'я Вадим Красносільський звернувся до Генсека та Голови Ради Безпеки ООН щодо вирішення паливно-енергетичної кризи. Він просить не допустити гуманітарної катастрофи у регіоні.

Про це повідомляє видання infotag.md.

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Звернення Красносільського

Лист політика становив чотири сторінки. У ньому "президент" невизнаної республіки поклав провину блокувати постачання газу в регіон на керівництво Молдови. Окрім Організації об'єднаних націй, він також звернувся до лідерів США, України, РФ, країн ЄС, глави Європейської комісії, представників учасників міжнародного формату "5+2" та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Причини паливно-енергетичної кризи

Вже понад три тижні мешканці так званого Придністров'я обходяться без газу та з постійними відключеннями світла. Річ у тому, що контракт між Нафтогазом і Газпромом, згідно з яким паливо постачалося в невизнану республіку українською газотранспортною системою, завершився 1 січня цього року. Однак Росія не захотіла постачати газ альтернативним шляхом через Туреччину. Усі пропозиції з боку Молдови допомогти у придбанні блакитного палива на Європейських біржах Тирасполем було відхилено. Втім, як і пропозиція України щодо постачання вугілля для Молдавської ДРЕС.

Нині Придністровська влада заявила, що є угода з Москвою про постачання гуманітарного газу для регіону, проте механізму як саме він доставлятиметься, так і немає. У ситуації, що склалася, Вадим Красносільський звинувачує Кишинів, при цьому офіційна влада відкидає всі звинувачення на свою адресу запевняючи, що не планує блокування блакитного палива для лівого берега Дністра.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року завершився контракт між "Нафтогазом" та "Газпромом". Таким чином, російський газ більше не проходить українською газотранспортною системою до ПМР. Також ми писали, що у Росії пригрозили Молдові війною. Напасти обіцяють у разі загострення ситуації навколо Придністров'я.

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